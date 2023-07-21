В Самаре женщина-водитель врезалась в газель на улице Партизанской

Автомобили столкнулись на пешеходном переходе. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре стало известно об аварии на улице Партизанской. Женщина водитель врезалась в газель.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, дорожное происшествие произошло сегодня в пятницу, 21 июля 2023 года. Во время движения женщина-водитель легкового автомобиля ехала по улице Партизанской, со стороны улицы Аэродромной в направлении улицы Тухачевского. Напротив жилого дома автолюбительница не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в газель.

Правоохранители отмечают, что водитель остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить горожан. К счастью, обошлось без пострадавших.