К решению проблемы с подачей воды в ЖК «Лесная поляна» подключились самарские власти

Встреча прошла в пятницу. Фото: мэрия

В Самаре жители ЖК «Лесная поляна» на улице Демократической пожаловались на отсутствие холодной воды. Ее не подают с 15 июля 2023 года.

По информации городской администрации, к решению проблемы, возникшей по вине застройщика, подключились городские и районные власти. Помимо этого, задействованы все силы служб жилищного хозяйства. По данным профильного департамента, проблема возникла из-за застройщика, который не соблюдал технические условия. Подкачивающие насосы установили с нарушениями. В период дождей они вышли из строя.

Ситуацию под личной контроль первый заместитель главы города Владимир Василенко. На сегодняшней встрече с жителями подняли вопрос относительно временного подвоза воды. Бойлер подвезли на улице Демократической №190.