Самару накроет сильная магнитная буря 22 июля 2023 года

Магнитная буря накроет город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре. Она придет в областной центр в субботу, 22 июля 2023 года.

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 3 балла. В этот день метеочувствительным горожане могут почувствовать легкое недомогание. Специалисты рекомендуют самарцам легкое недомогание. Метеочувствительным жителям рекомендуют избегать конфликтных ситуаций, больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе и здоровому сну.

Напомним, также 22 июля в регионе объявлен желтый уровень опасности. В губернии ожидается гроза, усиление ветра и сильный дождь.