В Самарской области полицейские проводят мероприятия с детьми

Инспекторы провели работы с детьми. Фото: ГУ МВД по региону

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов проводят работы с детьми. В дни летних каникул ребята узнают больше о дорожной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники госавтоинспекции проводят различные профилактические мероприятия. В летнем дневном лагере правоохранители организовали эстафету по правила дорожного движения. Ребята не только приняли участие в программе, но и получили световозвращающие элементы и памятки.

Также детям рассказали о правила передвижения на велосипеде и самокате. Каждый участник продемонстрировали свои умения фигурного вождения.