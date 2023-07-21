В Самарской области полицейские проводят мероприятия с детьми

Инспекторы провели работы с детьми. Фото: ГУ МВД по региону
В Самарской области сотрудники правоохранительных органов проводят работы с детьми. В дни летних каникул ребята узнают больше о дорожной безопасности.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники госавтоинспекции проводят различные профилактические мероприятия. В летнем дневном лагере правоохранители организовали эстафету по правила дорожного движения. Ребята не только приняли участие в программе, но и получили световозвращающие элементы и памятки.
Также детям рассказали о правила передвижения на велосипеде и самокате. Каждый участник продемонстрировали свои умения фигурного вождения.