Дмитрий Азаров обсудил с замминистра обороны РФ поддержку самарских бойцов СВО

Встреча Дмитрия Азарова и Николая Панкова прошла в Москве 20 июля 2023 года Фото: правительство Самарской области

В четверг, 20 июля 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился в Москве с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым. Они обсудили вопросы поддержки бойцов СВО, в том числе те, что касаются реабилитации после ранений и предоставления отпусков.

В ходе встречи глава региона также обозначил ряд вопросов по 43-му полку, где служат самарцы, и передал обращения от жен военнослужащих. Напомним, 19 июля Дмитрий Азаров встретился в Отрадном с семьями бойцов 43-го полка. Он пообщался с близкими участников СВО, узнал, какие у них есть тревоги, с чем нужна помощь. Все обращения он записал для дальнейшей отработки.

Отметим, губернатор Самарской области находится на связи с бойцами и их семьями с первых дней проведения спецоперации. Он регулярно бывает на передовой, встречается с военнослужащими, привозит им гуманитарную помощь, необходимые технику, экипировку и снаряжение, а также письма поддержки от земляков.

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