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НовостиСпорт22 июля 2023 6:13

Новая форма «Крыльев Советов» поступит в продажу 26 июля

Комплект, созданный при участии болельщиков, будет доступен на матче с «Балтикой»
Анастасия ФИЛАТОВА
В новой форме на месте титульного спонсора размещена надпись "Самара"

В новой форме на месте титульного спонсора размещена надпись "Самара"

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стало известно, когда в продажу поступит новая форма «Крыльев Советов», которую самарский клуб презентовал на днях. Футболки можно будет приобрести уже в среду, 26 июля 2023 года.

- Футболки поступят в продажу в день матча с «Балтикой». Их можно будет приобрести в точках продаж атрибутики на стадионе, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе «Крыльев Советов».

Также в самарском клубе объяснили, почему на месте «титула» разместили надпись «Самара». Это сделали по договоренности со спонсором в дань уважения городу и болельщикам, писавшим картину, из фрагментов которой и сделали надпись. В «КС» отметили, что они продолжат использовать полюбившуюся фанатам «космическую» форму с прошлого сезона. Она будет идти в качестве третьего комплекта.

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