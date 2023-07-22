В Самаре умерла известный профессор Антонина Харьковская

Педагог скончалась 21 июля в возрасте 83 лет / Фото: vk.com/filologisniu

Умерла одна из старейших педагогов Самарского университета имени академика С.П. Королева Антонина Харьковская. Профессора кафедры английской филологии не стало в пятницу, 21 июля 2023 года. Ей было 83 года. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Антонина Александровна стояла у истоков развития англистики в Куйбышевском (Самарском) государственном университете. В 1978 году она создала кафедру английской филологии и руководила ею в течение 32 лет, - рассказали представители учебного заведения.

Профессор Антонина Харьковская создала в Самарском университете научную школу, разрабатывающую вопросы теории и практики современной англоязычной коммуникации. Она подготовила 27 кандидатов филологических наук. Ее ученики сейчас успешно трудятся как в российских вузах, так и в зарубежных. Они работают в Самаре, Оренбурге, Москве, в США, Канаде, Индии, Дании, Великобритании и др.

Антонина Харьковская имеет более 300 публикаций. Ее научные труды известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Кроме того, профессор долгие годы входила в состав президиума совета филологии УМО по классическому университетскому образованию.

Прощание с педагогом состоится в воскресенье, 23 июля 2023 года, с 10 до 11 часов на улице Лунной, 1а.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Антонины Харьковской.

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