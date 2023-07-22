Общественные проекты самарцев представят на ВДНХ в Москве

Дмитрий Азаров рассказал, что представит Самарская область на международном форуме / Фото: Юлия Рубцова

Самарская область примет участие в международной выставке-форуме «Россия». Она пройдет на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года. Губернатор Дмитрий Азаров на встрече с победителями грантовых конкурсов среди НКО рассказал, что представит регион на мероприятии.

- Мы готовим экспозицию, достойную, красивую. Конечно, представим проекты и достижения. Но совершенно очевидно, что главное богатство региона - это люди. Поэтому дал поручение на нашем стенде провести неделю общественных проектов и инициатив, - отметил глава Самарской области.

Напомним, выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ в Москве по поручению президента Владимира Путина. Ее участниками станут регионы РФ, федеральные министерства и ведомства, корпорации, иностранные государства. На мероприятии представят достижения нашей страны в различных отраслях экономики (промышленность, энергетика, АПК, транспорт, строительство, наука и культура) и положительный опыт развития регионов.

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