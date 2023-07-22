В Самарской области на трассе М-5 у фуры сгорел прицеп с грузом

Пожар произошел в районе поворота на поселок Винтай Фото: скриншот видео

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» произошел пожар. В районе поворота на поселок Винтай загорелась фура. Об этом утром в субботу, 22 июля 2023 года, сообщили очевидцы в соцсетях. Полыхающее авто сняли на видео.

- На трассе у фуры загорелся прицеп. Внутри был самолет. Возгорание произошло из-за того, что лопнуло колесо. Водитель успел отсоединить кабину, - рассказал один из свидетелей происшествия.

Подробности ЧП пока неизвестны. Официальные комментарии по поводу произошедшего пока не поступали.

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