Две тысячи участников собрал молодежный форум ПФО «iВолга» в Самарской области

На форум были поданы рекордные 32 тысячи заявок, но только 2 тысяч счастливчиков стали его участниками / Фото: Лилия Файзуллова

В пятницу, 21 июля 2023 года, на Мастрюковской поляне под Самарой стартовал 11-й молодежный образовательный форум ПФО «iВолга». На него было подано рекордное количество заявок — 32 тысячи, но участниками стали только две тысячи человек из 71 субъекта РФ. На церемонии открытия форума выступил губернатор Дмитрий Азаров.

— Желаю всем участникам успехов. Здесь будут победители, которые представят наилучшим образом свои проекты и получат грантовую поддержку, но здесь точно не будет проигравших. Вы все получите новый опыт, новые знания, — обратился к ребятам глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, на поляну форума уже начали приезжать авторитетные спикеры: депутаты Госдумы, Совета Федерации, представители общества «Знание». Они поделятся своим опытом и выслушают предложения и проекты активной молодежи.

Отдельно губернатор подчеркнул патриотическую составляющую «iВолги». Многие ребята, которые ранее участвовали в форуме, теперь защищают Родину в зоне СВО. Дмитрий Азаров отметил, что именно благодаря защитникам Отечества есть возможность собраться под мирным небом и обсуждать текущие задачи и перспективные проекты.

Напомним, тема «iВолги» в 2023 году — «Организация событий». Участников ждут научные и практические конференции, лекции, мастер-классы, круглые столы, спортивные соревнования. Культурно-досуговая часть: фестиваль народных праздников ПФО, конкурс региональных шатров, фестиваль по уличным танцам, молодежный Dj фестиваль, кубок ПФО по КВН и др. Собственные инициативы участники форума смогут представить на грантовом конкурсе Росмолодежи. Продлится мероприятие до следующей субботы, 29 июля 2023 года.

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