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НовостиОбщество22 июля 2023 7:53

Жителям Самары напомнили правила безопасного поведения на железной дороге

Горожан просят быть внимательнее и осторожнее при переходе путей
Анастасия ФИЛАТОВА
Запрещено ходить по путям или перебегать железную дорогу перед приближающимся поездом

Запрещено ходить по путям или перебегать железную дорогу перед приближающимся поездом

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Жителям Самары напомнили правила безопасного поведения на железной дороге. Памятку опубликовала администрация областной столицы.

Так, самарцев призывают быть внимательнее и осторожнее вблизи железной дороги. Переходить пути можно только в установленных местах: пешеходные мосты, тоннели, переезды, настилы (где установлены указатели «Переход через пути»). Перед переходом нужно обязательно убедиться в отсутствии приближающегося поезда или локомотива.

Нельзя ходить по путям, переходить или перебегать железную дорогу перед близко идущим поездом, переходить ж/д переезды при закрытом шлагбауме или при красном сигнале светофора. Запрещено: подлезать под вагоны или перелезать через автосцепки, идти вдоль путей на расстоянии до пяти метров, приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние ближе восьми метров, находиться на объектах инфраструктуры ж/д транспорта в наркотическом или алкогольном опьянении.

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