В Самарской области в сгоревшем на трассе М-5 прицепе находился самолет

Водитель тягача не пострадал Фото: скриншот видео

Стали известны подробности пожара на трассе М-5 «Урал» в Самарской области утром в субботу, 22 июля 2023 года. Там полыхал прицеп фуры, в котором, как оказалось, находился самолет.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 9:56. На 1002 км трассы М-5 «Урал» в движении загорелся тягач «Рено». На место выезжали три человека и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Насколько известно, водитель не пострадал. Он успел отсоединить кабину. А вот прицеп, как и его содержимое, выгорел полностью. По словам очевидцев, все случилось в районе поселка Курумоч в направлении Тольятти. Водитель якобы вез самолет из Красноярского края в Москву. Как пишет ГТРК «Самара», в прицепе в разобранном виде находился АН-2. Его перевозили на ремонт. По предварительным данным, пламя могло вспыхнуть из-за перегрева тормозных колодок.

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