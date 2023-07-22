Жители Снежного поблагодарили Самарскую область за помощь и поддержку

Горожане отметили серьезную работу специалистов из Самарской области на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным / Фото: vk.com/pushilindenis

Жители города Снежное в ДНР поблагодарили Самарскую область за поддержку. Об этом они сообщили во время встречи с врио главы республики Денисом Пушилиным, которая прошла в пятницу, 21 июля 2023 года.

Денис Пушилин обсудил с жителями микрорайона Черемушки и пгт. Степное г.о. Снежное вопросы ЖКХ и состояния жилых домов. Горожане отметили серьезную работу специалистов из Самарской области. Регион помогает восстанавливать подшефный город.

— Огромное спасибо Самарской области, помогают всем, — отметили жители.

Напомним, Самарская область первой из регионов РФ заключила соглашение о сотрудничестве с территорией Донбасса — городом Снежное. Соответствующий документ губернатор Дмитрий Азаров и глава городской администрации Александр Скворцов подписали 27 мая 2022 года.

С тех пор губерния помогает восстанавливать инфраструктуру Снежного и развивать соцсферу. В городе работают сотни добровольцев, дорожников, строителей, коммунальщиков и врачей из Самарской области. В прошлом году там восстановили и построили 82 объекта. В 2023-м работы будут продолжены.

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