В Самаре полицейские нашли в багажнике авто жителя Подмосковья 2 кг наркотиков

Работа наркокурьером обернулась для мужчины возбуждением уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на 24 км Московского шоссе задержали наркокурьера. Его выдало странное и нервное поведение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Преступника выявили сотрудники ППС. Патрулируя район, они заметили возле одного из домов припаркованный автомобиль, водитель которого странно себя вел. Полицейские потребовали предъявить документы. Мужчина стал нервничать и просил ускорить проверку. Стражи порядка насторожились и вызвали на место оперативников наркоконтроля.

В дальнейшем автомобилист, который оказался безработным жителем Московской области, признался, что в багажнике его машины находится запрещенное вещество. Под обивкой салона полицейские нашли полиэтиленовые свертки с порошком. Экспертиза показала, что это наркотик общей массой около 2 кг.

Мужчина рассказал, что узнал о работе наркокурьера с высокой зарплатой через интернет. Ему всего лишь нужно было забрать из тайника наркотики, привезти их в Самару, спрятать и сделать фото места. Однако все пошло не по плану. В отношении москвича возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Его заключили под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал