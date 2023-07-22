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НовостиПроисшествия22 июля 2023 9:43

В Новокуйбышевске водитель на Lada XRAY влетел в опору и попал в больницу

Авария произошла на улице Промышленности 21 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
Легковушке смяло всю переднюю часть

Легковушке смяло всю переднюю часть

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 21 июля 2023 года, на улице Промышленности в Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. Там в 14:40 автомобиль Lada XRAY протаранил опору ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем отечественной легковушки находился 36-летний мужчина. В пути следования он нарушил правила расположения ТС на проезжей части и врезался в столб. Удар пришелся на переднюю часть авто.

В результате случившегося автомобилист получил различные травмы. Его увезли в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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