В Самарской области пьяный селянин разобрал забор дачницы и сдал на металлолом

Воришка разобрал изгородь с помощью плоскогубцев Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области скоро предстанет перед судом 30-летний местный житель. Его обвиняют в том, что он обокрал соседку — разобрал ее забор и сдал на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Жертвой вора стала жительница Самары. У нее в одном из сел Красноармейского района есть дачный участок, куда она редко приезжает. В один из последних визитов она заметила, что пропала металлическая изгородь. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Полицейские обошли ближайшие пункты приема металла и вскоре нашли предполагаемого преступника. Им оказался 30-летний мужчина. Он не стал отпираться и признался в краже забора. По словам селянина, он напился и решил обворовать дачницу. Взял плоскогубцы и разобрал часть изгороди. Всего он похитил 16 металлических труб. Украденное злоумышленник сдал на металлолом, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Недавно расследование было завершено. Материалы направили на рассмотрение в суд. Отметим, санкции статьи предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы.

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