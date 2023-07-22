Поезд «Ласточка» не будет ходить между Самарой и Сызранью 29 и 30 июля 2023

"Ласточки" временно отменят из-за производственной необходимости / Фото: КбшЖД

В Самаре временно отменят скоростной поезд «Ласточка», который курсирует до Сызрани. Он не будет ходить по маршруту в следующие выходные, 29 и 30 июля 2023 года.

— В связи с производственной необходимостью «Ласточка» в направлении Самара — Сызрань — Самара будет заменена на состав с вагонами повышенной комфортности, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

В субботу, 29 июля 2023 года, назначаются следующие поезда: № 7141 Самара (отпр. 07.10) – Сызрань (приб. 08.57); № 7142 Сызрань (отпр. 09.22) – Самара (приб. 11.13) и № 7145 Самара (отпр. 18.32) – Сызрань (приб. 20.13).

В воскресенье, 30 июля 2023 года, будут ходить следующие электрички: № 7142 Сызрань (отпр. 09.22) – Самара (приб. 11.13); № 7143 Самара (отпр. 16.08) – Сызрань (приб. 17.46) и № 7144 Сызрань (отпр. 18.07) – Самара (приб. 19.53).

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