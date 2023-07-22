«Крылья» объяснили причину размещения надписи «Самара» на месте титульного спонсора

Новая форма "КС" выполнена в классических белом и голубом цветах Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Недавно футбольный клуб «Крылья Советов» представил новую форму на сезон 2023/24. Она заметно отличается от предыдущих — на месте, где обычно указывается титульный спонсор, разместили надпись «Самара». В клубе объяснили, почему решили так сделать.

— Клуб договорился со спонсором, что на месте «титула» будет располагаться надпись «Самара» — в дань уважения любимому городу и болельщикам, писавшим картину, из фрагментов которой создавалась надпись, — сообщили в пресс-службе «КС».

Новая форма исполнена в классических белом и голубом цветах. В качестве третьего комплекта будет использоваться «космический» с прошлого сезона, который так полюбился болельщикам. Отметим, новые футболки поступят в продажу в среду, 26 июля 2023 года, — в день матча с «Балтикой».

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