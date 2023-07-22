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НовостиОбщество22 июля 2023 11:16

ВС РФ рассмотрит жалобу экс-председателя Шестого кассационного суда в августе

Александр Ефанов не согласен с решением ВККС
Анастасия ФИЛАТОВА
Александра Ефанова досрочно лишили полномочий судьи

Александра Ефанова досрочно лишили полномочий судьи

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Назначена дата рассмотрения жалобы экс-председателя Шестого кассационного суда в Самаре Александра Ефанова. Заседание Верховного суда РФ намечено на 3 августа 2023 года. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

Напомним, Александр Ефанов руководил Шестым кассационным судом с осени 2018 года. Однако недавно его работа подверглась критике. Поводом стало приобретение элитного земельного участка на острове Поджабном в Самаре. Покупка обошлась в десятки раз дешевле рыночной стоимости.

В мае 2023 года Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) наложила на Александра Ефанова дисциплинарное взыскание. Его досрочно лишили полномочий судьи. В июне он подал жалобу в Верховный суд. Заявление будет рассмотрено в августе.

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