В Самаре прошла церемония взвешивания участников матчевой встречи «Бокс на Волге»

В рамках турнира во Дворце спорта сразятся россиянин Артем Сусленков и американец Кевин Джонс / Фото: ГАУ СО «Самара Арена»

В субботу, 22 июля 2023 года, в Самаре в преддверии международной матчевой встречи «Бокс на Волге» прошла церемония взвешивания спортсменов. В ней приняли участие боксеры из России и Сербии в семи весовых категориях.

Россию на соревнованиях представят: Максим Кузнецов (54 кг), Нурлан Сафаров (60 кг), Хикмет Гараев (66 кг), Игорь Свиридченков (71 кг), Сергей Сергеев (75 кг), Андрей Косенков (80 кг) и уроженец Самарской области Алексей Салмин (92 кг). В составе сборной Сербии: Тамир Галанов, Велько Глигорич, Нурлыбек Узенбоев, Еркебулан Шайкенов, Альмир Мемич, Артем Агеев и Садам Магомедов.

На церемонии взвешивания также «лицом к лицу» сошлись россиянин Артем Сусленков и американец Кевин Джонс (+92 кг). Они сразятся в главном профессиональном бое вечера. Напомним, одно из крупнейших спортивных событий года состоится в воскресенье, 23 июля, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.

- Мы видим, как после таких соревнований в секции бокса приходит все больше ребят. Отмечу, что в Самарской области правительство региона, губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание развитию спорта, созданию условий для подготовки спортсменов, - сказал председатель наблюдательного совета областной федерации бокса, зампред регионального кабмина Александр Фетисов на вчерашней пресс-конференции.

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