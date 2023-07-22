В Минтрансе назвали новый срок запуска лифтов в надземном переходе на Московском шоссе в Самаре

Лифты планируют включить в августе 2023 года / Фото: vk.com/mintrans63

Стали известны новые сроки запуска лифтов в надземном пешеходном переходе на Московском шоссе в Самаре. Их включат после окончательного ввода объекта в эксплуатацию.

- Строительно-монтажные работы завершены полностью. Лифты начнут работать после окончательного ввода надземного перехода в эксплуатацию в августе, - сообщили в соцсетях представители министерства транспорта и автодорог Самарской области.

Напомним, надземный переход располагается в районе поселка Мехзавод. Его открыли по многочисленным просьбам жителей в апреле 2023 года. Пока он работает в режиме временной эксплуатации. Чтобы пересечь дорогу, пешеходам либо нужно карабкаться по ступеням, либо использовать обычную «зебру». Последнюю планируют убрать после полного ввода надземного перехода. Ранее чиновники говорили, что лифты заработают в июне, но по какой-то причине сроки пришлось сдвинуть.

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