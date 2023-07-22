Солисты Большого театра Узбекистана выступят в Самаре в августе 2023

В Самарской филармонии выступят четверо артистов из Узбекистана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этим летом в Самаре выступят ведущие солисты Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои. Гала-концерт пройдет в филармонии во вторник, 29 августа 2023 года.

На самарской сцене выступят лауреаты международных и республиканских конкурсов, солисты Большого театра Узбекистана Малика Норматова (сопрано), Феруза Юсупова (меццо-сопрано), Дамир Рахмонов (тенор) и Носыр Юсупов (баритон). Они исполнят увертюры и арии из опер зарубежных и русских композиторов, неаполитанские песни, сарсуэлы. Также в программе — узбекский национальный репертуар.

Концерт будет поделен на два отделения. В первом прозвучат отрывки из опер: «Евгений Онегин», «Чародейка», «Царская невеста», «Проделки Майсары» и «Иоланта». Во втором — из таких произведений, как «Сила судьбы», «Фауст», «Любовный напиток», «Адриана Лекуврер», «Страна улыбок» и др.

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