В Самарской области нашли пропавшую две недели назад 16-летнюю девушку

Пропавшую обнаружили в одном из домов Автозаводского района Тольятти Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области завершились поиски 16-летней жительницы Тольятти. Девушка около двух недель не появлялась дома. К счастью, с ней все в порядке. Она жива и здорова.

- Пропавшую обнаружили в одном из домов Автозаводского района. Противоправные действия в отношении нее не совершались. Сотрудники полиции вскоре доставят девушку законным представителям, - сообщили в субботу, 22 июля 2023 года, в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, юная жительница Тольятти пропала 9 июля 2023 года. В тот день она ушла из дома на улице Ворошилова и не вернулась в назначенное время. Мать девушки забила тревогу и обратилась в полицию. Поиски подростка продолжались на протяжении двух недель. Сегодня стало известно, что все это время пропавшая находилась в одном из МКД Автозаводского района.

Теперь девушку и ее родных ждет встреча с инспекторами ПДН. Они проведут с ними работу, чтобы больше подобные происшествия в их семье не происходили.

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