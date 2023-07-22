В Самаре на ул. Белорусской парень на самокате попал под «Приору»

Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в субботу, 22 июля 2023 года, на улице Белорусской в Самаре произошло ДТП. Там под колеса автомобиля «Лада Приора» угодил молодой человек на самокате. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По данным ГУ МВД по Самарской области, все случилось ближе к 11 часам. За рулем легковушки находился 74-летний пенсионер. Он двигался по улице Белорусской в направлении улицы Обувной. В пути следования автомобилист сбил 23-летнего самокатчика, который внезапно выехал с тротуара на дорогу.

В результате случившегося молодой человек получил различные травмы. Его увезли в больницу. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

Под колеса легковушки угодил 23-летний молодой человек / Фото: samara.dtp.official

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал