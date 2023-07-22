В Самаре на арках в сквере «Родничок Надежды» появились изображения козла и ракеты «Союз»

Молодые люди обновили арки и вход в сквер специально ко Дню самарской символики / Фото: vk.com/spir_spir

В Самаре молодежь преобразила одно из общественных пространств Советского района — сквер «Родничок Надежды». Ко Дню самарской символики ребята обновили арки и вход. Об этом на своей странице в соцсети сообщил член общественного молодежного парламента при городской думе Сергей Спирин.

— На одном арт-объекте мы расположили белого дикого козла, который изображен на гербе Самарской области. Также на одной из арок нарисовали ракету-носитель «Союз», а еще добавили сов и немного зелени, — поделился молодой человек.

Общественное пространство стало еще ярче и уютнее / Фото: vk.com/spir_spir

Сергей Спирин рассказал, что работа не обошлась без трудностей — повлияли непогода и другие непредвиденные обстоятельства. Однако участники проекта все преодолели и за короткий срок преобразили общественное пространство. Молодой человек поблагодарил администрацию Советского района, молодежное сообщество «ЗаВолгу» и всех тех, кто приложил руки к созданию рисунков, за помощь в реализации задумки.

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