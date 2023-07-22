Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области с 23 по 26 июля

Одна из частых причин природных пожаров - человеческая халатность Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности. Это связано с высоким риском возникновения природных пожаров. Жителей региона просят соблюдать запрет на посещение лесов.

— В период с 23 по 26 июля 2023 года местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс, — сообщили в Приволжском УГМС,

По данным ГУ МЧС по Самарской области, чаще всего причиной природных пожаров становятся человеческая халатность и нарушение правил пожарной безопасности. Жителей региона призывают не разводить костер в лесу или рядом с ним, не жечь сухую траву или мусор на полях, не бросать непотушенные спички или сигареты, не заезжать в лес на автомобилях или мотоциклах, не оставлять в лесу бутылки или осколки стекла, а также промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы.

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