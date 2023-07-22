В Самарской области мошенники оформили на сотрудницу сотовой компании кредит в 300 тысяч рублей

Жительница Чапаевска мечтала о дополнительном заработке, но нарвалась на аферистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники обманули еще одну жительницу Самарской области. На этот раз на удочку аферистов попалась 29-летняя сотрудница сотовой компании из Чапаевска. Неизвестные оформили на нее кредит в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, девушка наткнулась на мошенников, просматривая сайты в интернете. На одном из порталов она нашла объявление о «непыльной» работе — смотреть фильмы в одном из приложений и получать за это деньги. Жительница Чапаевска перешла по ссылке и подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность. Вскоре ей позвонил «специалист отдела кадров» и попросил ввести личные данные в анкете на указанном им сайте. Также он предложил установить на телефон специальное приложение.

Девушка выполнила все то, о чем просил ее собеседник. Прошло несколько дней, но на работу ее так и не взяли. Кроме того, она узнала, что на нее оформили и обналичили кредит в 300 тысяч рублей. Жительница Чапаевска поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают личности мошенников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал