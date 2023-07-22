В Самарской области ущерб от налоговых преступлений составил 1,9 млрд рублей

В бюджет государства удалось вернуть более 1,5 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за первые шесть месяцев 2023 года следователи возбудили 51 уголовное дело о налоговых преступлениях. В суд было направлено семь уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

— Общая сумма ущерба по уже оконченным делам о налоговых преступлениях составила более 1 млрд 880 млн рублей. Сумма возмещенного ущерба — 1 млрд 536 млн рублей. Эти средства были возвращены в бюджет. Также были приняты обеспечительные меры на сумму свыше 255 млн рублей, — отметили в ведомстве.

Следователи подчеркивают, что цель уголовного преследования за экономические преступления — это не изоляция неплательщика от общества, а возмещение ущерба. В отношении тех, кто возвращает деньги государству, могут прекратить дело. К примеру, в первом полугодии 2023-го в самарском СК прекратили несколько подобных дел. Это сделали после того, как фигуранты полностью вернули неуплаченные средства. В общей сложности это свыше 1 млрд 318 млн рублей.

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