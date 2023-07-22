Более 79,5 тысяч автомобилей Lada отзывают из-за отсутствия блока «ЭРА-Глонасс»

По отзыв попали Granta, NIVA Legend и NIVA Travel Фото: АвтоВАЗ

Росстандарт объявил об отзыве 79 548 автомобилей Lada, изготовленных на тольяттинском АВТОВАЗе. Эта мера коснется моделей Granta, NIVA Legend и NIVA Travel, говорится в сообщении ведомства.

Так, отзыву подлежат автомобили Lada, которые были выпущены в период с октября 2022-го по февраль 2023 года. Причина — отсутствие блока управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-Глонасс».

Автогигант дооснастит автомобили необходимым оборудованием. Все работы для владельцев машин, попавших под отзыв, будут бесплатными. Вскоре автолюбителей оповестят о необходимости предоставить ТС в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Также можно самостоятельно проверить свое авто — сопоставив VIN-код с соответствующим перечнем.

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