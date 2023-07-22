Улетел с дороги на чью-то дачу: в Самарской области у с. Солнечная поляна произошло ДТП с перевертышем

За рулем легковушки находился 63-летний мужчина
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Вечером в субботу, 22 июля 2023 года, возле села Солнечная поляна произошло серьезное ДТП. Там опрокинулся автомобиль «Лада Ларгус». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
— Перевертыш возле Солнечной поляны. С диким визгом на большой скорости улетел с дороги на чью-то дачу. Водитель жив. По виду пьян, — поделились свидетели происшествия.
Автомобиль скатился с дороги и перевернулся на крышу
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Информацию о ДТП прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. По данным ведомства, все случилось примерно в 20:30 на 42 км трассы Урал — Солнечная поляна — Ширяево. За рулем «Ларгуса» находился 63-летний мужчина. По предварительной версии, он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги.
— Водитель в ДТП не пострадал, признаков опьянения не выявлено, — отметили в облглавке.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства аварии.
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