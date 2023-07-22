Три человека погибли в страшном ДТП с «Фордом» и «Калиной» под Тольятти 22 июля

Две легковушки столкнулись на "встречке" в районе села Нижнее Санчелеево / Фото: vk.com/tlt_01

Вечером в субботу, 22 июля 2023 года, на 18 км трассы Тольятти — Ташелка в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. Там в столкновении двух легковушек погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе села Нижнее Санчелеево водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на встречную полосу и лоб в лоб в резался в «Ладу Калину».

На месте аварии скончались оба водителя и женщина-пассажир отечественной легковушки. Чтобы достать погибших из покореженных машин, понадобилась помощь спасателей. Также серьезные травмы получил ребенок, который находился в «Калине». Его госпитализировали в больницу.

В настоящее время полицейские продолжают работать на месте ДТП. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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