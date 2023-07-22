Груда металла: опубликованы кадры с места гибели трех человек в страшном ДТП под Тольятти

В аварии погибли оба водителя и пассажирка отечественной легковушки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появились фото с места страшного ДТП на 18 км трассы Тольятти — Ташелка в Ставропольском районе. Авария произошла около села Нижнее Санчелеево вечером 22 июля 2023 года.

По данным ГУ МВД по Самарской области, на трассе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Лада Калина». По предварительной версии, аварию спровоцировал водитель иномарки — он выехал на встречную полосу. Удар был сильный. Обе машины превратились в груду металла. Чтобы достать оттуда людей, понадобилась помощь спасателей.

В результате ДТП погибли три человека: оба водителя и пассажирка «Калины». Также пострадал ребенок, который находился в отечественной легковушке. Его увезли в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали аварии.

Из покореженных машин погибших доставали спасатели Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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