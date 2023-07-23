В Самарской области группа мошенников украла у пенсионерки 150 тысяч рублей

Пенсионерка стала жертвой мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Борском районе Самарской области пожилая женщина стала жертвой мошенников. Группа аферистов придумала новую схему обмана.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестного абонента. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что со счета пенсионерки пытаются украсть деньги. Испуганная женщина пыталась задавать вопросы, но «полицейский» сообщил, что помочь может только финансовая организация. Разговор оборвался и пенсионерку переключили на «специалиста банка». Еще один аферист уверил гражданку о срочном переводе и вызвал на ее адрес такси.

Женщина доверилась звонившим, доехала до банка и перевела на неизвестный счет 150 тысяч рублей. Только потом потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.