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НовостиОбщество23 июля 2023 7:03

В Самаре местных жителей предупредили о новых видах мошенничества

Аферисты перешли на мобильные приложения
Алена ПРОВКИНА
Мошенники предлагают установить приложения

Мошенники предлагают установить приложения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области местным жителям рассказали о новой схеме мошенников. Злоумышленники получают доступ к онлайн-банку через приложения.

Под удар попали владельцы смартфонов системы андроид. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Дмитрий Калинин в интервью РБК. Мошенники стали пользоваться программами удаленного доступа к данным. Аферисты маскируют программы под банковские приложения и убеждают горожан скачать из для защиты банковских счетов. На самом деле, злоумышленники получают доступ к банку.

Обычно, мошенники созваниваются с жертвами через мессенджер и представляются сотрудниками банка, полиции или даже чиновником. Злоумышленники под разными предлогами рекомендуют установить приложение, которое присылают в сообщении в виде файла.