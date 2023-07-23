В Самарской области бездомная пробралась в чужой дом и похитила имущество

Сотрудники полиции задержали подозреваемую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области бездомная горожанка пробралась в чужой дом. Оказалось, хозяйка не закрыла калитку.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранее судимая горожанка пробралась в дом через открытую калитку. Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что из ее дома украла ноутбук, упаковку со стиральным порошком и одну пару мужской обуви. Общая сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и изъяли видео с камер наблюдения.

В ходе проведенных мероприятий правоохранители задержали подозреваемую. Она направлялась с ноутбуком в один из комиссионных магазинов. Женщина признала свою вину и сообщила сотрудникам полиции, что хотела зайти в дом и попросить воды, но внутри никого не оказалось. Уголовное дело направили в суд.