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НовостиОбщество23 июля 2023 8:36

В Самарскую область на форум «iВолга» прибудет молодежь из Мордовии

В регионе стартовал 11-й молодежный форум
Источник:kp.ru
Форум пройдет на Мастрюковой поляне. Фото: Лилия Файзуллова

Форум пройдет на Мастрюковой поляне. Фото: Лилия Файзуллова

В Самарской области пройдет молодежный образовательный форум ПФО ««iВолга». На него подали рекордное количество заявок – 32 тысячи.

При этом, участниками стали всего две тысячи человек из 71 субъектов РФ. Также одними из участников стали молодые люди из Мордовии. После конкурсного отбора в состав делегации от республики вошли 107 участников, об этом сообщили в правительстве Республики Мордовии. На площадке форума будут работать 8 тематических смен и 3 специальных направления. Также участники смогут посетить открытые площадки.

Мордовия подготовила смену «Наука и технология» и выставку научно-технического творчества. Напомним, программа форума включает образовательное и культурно-досуговое направления.