В Самарской области местный житель прописал в своей «резиновой» квартире 10 мигрантов

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции пресекли факт фиктивной постановки на учет. Местный житель пытался прописать десяток мигрантов в своей «резиновой» квартире.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый в течение нескольких месяцев незаконно поставил на миграционный учет 10 иностранцев. В дальнейшем горожанин не собирался предоставлять им место для проживания. Полицейские провели осмотр помещения, опросили соседей и сотрудников организаций. Подозреваемого ранее неоднократно предупреждали.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное создание юридического лица. Задержанный признал свой вину.