В Самарской области на молодежном форуме заработает площадка Банка России

Жителям смогут посетить площадку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стартовал молодежный форум «iВолга». Жители смогут посетить площадку Банка России по финансовой грамотности.

По информации пресс-службы «Банка России», в форуме примут участие более 2000 человек из разных регионов страны. Банк подготовил большую образовательную программу по финансовой грамотности. Участники также смогут узнать, чем занимается мегарегулятор, как работают система быстрых платежей и сервис «наличные на кассе».

Посетители смогут измерить свой рост на денежном ростомере, записать видео советы и познакомиться с фотовыставкой памятных монет «Путешествие в детство».