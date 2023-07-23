Самарец продает бумажный самолетик из сторублевой купюры за 78 рублей

Горожанин продает купюру. Фото: "Авито"

В Самаре местные жители продолжают опубликовывать странные объявления. Горожанин продает бумажный самолетик из сторублевой купюры.

Судя по опубликованным данным, бумажный самолетик из денежной купюры хотят продать за 78 рублей. По словам продавца, бумажное летательное средство использовал два раза. Из-за полетов у самолета «заломан нос». Но, по словам горожанина, на характеристики это никак не влияет.

- Есть возможность сделать ещё четыре штуки, скидка на приобретение пяти штук, - подчеркивает самарец.

Объявление опубликовали 3 июля. За то время его успели посмотреть более 83 тысяч раз.