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НовостиОбщество23 июля 2023 10:50

В Самарской области сотрудники полиции задержали пешехода-наркоторговца

Мужчина пытался убежать
Алена ПРОВКИНА
Полицейские задержали злоумышленника

Полицейские задержали злоумышленника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области сотрудники полиции задержали пешехода-наркоторговца. Мужчина пытался сбежать, увидев патруль.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники ППС патрулировали улицы города и заметили молодого человека. Пешеход увидел патруль и попытался скрыться быстрым шагом. В ходе недолгого преследования правоохранители задержали ранее судимого горожанина. Мужчина работал слесарем на одном из городских предприятий.

Задержанный признался, что купил наркотики в интернете и шел забрать закладку из тайника, но увидел полицейских, испугался и решил убежать. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело.