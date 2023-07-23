В Самарской области сотрудники полиции задержали пешехода-наркоторговца

Полицейские задержали злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области сотрудники полиции задержали пешехода-наркоторговца. Мужчина пытался сбежать, увидев патруль.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники ППС патрулировали улицы города и заметили молодого человека. Пешеход увидел патруль и попытался скрыться быстрым шагом. В ходе недолгого преследования правоохранители задержали ранее судимого горожанина. Мужчина работал слесарем на одном из городских предприятий.

Задержанный признался, что купил наркотики в интернете и шел забрать закладку из тайника, но увидел полицейских, испугался и решил убежать. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело.