В Самаре умерла заслуженный работник культуры РФ Тамара Воробьева

Прощание пройдет 24 июля. Фото: Самарский академический театр им. Горького,

В Самаре стало известно о трагической утрате. После тяжелой болезни скончалась заместитель председателя Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ, заслуженный работник культуры РФ Тамара Яковлевна Воробьева.

По информации пресс-службы Самарского академического театра им. Горького, Тамара Яковлевна всегда приходила на помощь коллегам. Женщина решала несколько дел сразу оперативно и качественно. На заслуженном работнике культуры лежала организация театральных фестивалей, конкурсов, бенефисов, юбилеев артистов.

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Тамары Воробьевой. Прощание пройдет 24 июля в 14:00 в Самарском Доме актера им М.Г. Лазарева на улице Вилоновской, 24.