Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2023 11:19

В Самаре умерла заслуженный работник культуры РФ Тамара Воробьева

Зампредседателя Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ скончалась после тяжелой болезни
Алена ПРОВКИНА
Прощание пройдет 24 июля. Фото: Самарский академический театр им. Горького,

Прощание пройдет 24 июля. Фото: Самарский академический театр им. Горького,

В Самаре стало известно о трагической утрате. После тяжелой болезни скончалась заместитель председателя Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ, заслуженный работник культуры РФ Тамара Яковлевна Воробьева.

По информации пресс-службы Самарского академического театра им. Горького, Тамара Яковлевна всегда приходила на помощь коллегам. Женщина решала несколько дел сразу оперативно и качественно. На заслуженном работнике культуры лежала организация театральных фестивалей, конкурсов, бенефисов, юбилеев артистов.

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Тамары Воробьевой. Прощание пройдет 24 июля в 14:00 в Самарском Доме актера им М.Г. Лазарева на улице Вилоновской, 24.