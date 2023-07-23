В Самарской области полицейские поблагодарили охранников за помощь

Злоумышленника передали правоохранителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области за несколько месяцев поступило более 10 сообщений о фактах тайного хищения продуктов и денег из магазина. В помощи раскрытия дел помогли сотрудники частной охранной организации.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции установили и опросили очевидцев. Правоохранители пришли к выводу, что к совершению краж может быть причастен один горожанин. Он попал в объектив камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные передали ориентировки с приметами злоумышленника.

Сотрудники частной охранной организации задержали злоумышленника возле магазина. Его передали сотрудникам полиции. Мужчине предъявили обвинение в совершении 10 преступлений.