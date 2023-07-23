Самарцы пожаловались на грязную воду в Волге возле села Зольное

Жители поделились кадрами. Фото: "63 регион"

В Самаре местные жители пожаловались на загрязненную Волгу возле села Зольное. Горожане поделились кадрами в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, вода позеленела, а в некоторых участках заметны разводы химических веществ или бензина. В комментариях пользователи переживают, что загрязнения смогут повлиять на окружающую среду.

- Там всегда были загрязнения. Выходишь из воды, а тело будто покрыто нефтяной пленкой, - подчеркнули горожане в соцсетях.

О причинах разлива химикатов и сроках очистки воды пока ничего неизвестно.