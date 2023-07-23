В Самарской области за три дня утонули два человека

Купаться стоит только в установленных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты продолжают предупреждать жителей, что вода ошибок не прощает. За последние три дня на водных объектах погибло два человека.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, одно из происшествий случилось 21 июля 2023 года в районе города Тольятти в реке Волга погиб мужчина. Также сотрудники службы провели работы по извлечению погибшего из озера 1-й Падовский карьер в Волжском районе 23 июля 2023 года.

Специалисты предупреждают, что жителям необходимо быть предельно внимательными во время отдыха у воды. Заходить в воду стоит только в установленных местах, не стоит купаться в состоянии алкогольного опьянения.