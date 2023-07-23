В Самарской области водолазы достали тело утонувшего мужчины

Специалисты провели работы. Фото: ПСС СО

В Самарской области водолазы провели поиски утонувшего мужчины. Он нырнул, но так и не поднялся на поверхность.

По информации поисково-спасательной службы Самарской области, поиски проводили на водоеме поселка Падовка. По словам очевидцев, мужчина нырнул в воду, но так и появился. Спасатели обследовали дно акватории водоема. Поиски проводили по заявлению сотрудников полиции. В 10:10 23 июля 2023 года специалисты приступили к работам.

Три водолаза обнаружили утонувшего на глубине 2 метров. Его доставили до береговой линии в 12:30.