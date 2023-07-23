В Самаре разработали устройство для фиксации черепа при операции

В скором времени врачи смогут пользоваться устройством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском государственному медицинском университете разработали недорогое и безопасное устройство для фиксации черепа. Об этом сообщают ТАСС.

По опубликованной информации, потребность продиктована высокой стоимостью зарубежных устройств. Его особенность состоит в гибких регулировках положения головы пациента относительно операционного стола. Помимо этого, возможна легкая и быстрая интеграция в систему хирургической навигации. Также с помощью устройства повысится точность контроля и снизятся риски хирурга и травматичность для пациента.

Устройство прошло испытания в Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. В скором времени оно сможет появиться в медицинских учреждениях.