Житель Самарской области попросил соседку оплатить свои покупки найденной картой

Материальный ущерб мужчина частично возместил соседке в ходе предварительного следствия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани у 63-летней местной жительницы похитили банковскую карту, позже с нее списали три тысячи рублей. Как оказалось, попросил соседку оплатить свои покупки найденной картой.

— Жительница одного из близлежащих к магазину домов на улице Московской не знала, что карта украдена. Она пожалела соседа, который попросил ее сходить в магазин за покупками, так как сам плохо себя чувствовал после распития алкоголя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина уже был ранее судим за кражу – 27-летний местный житель нашел карту на парковке. Он увидел значок бесконтактной оплаты и решил воспользоваться чужими деньгами. В настоящий момент уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб мужчина частично возместил соседке в ходе предварительного следствия.

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