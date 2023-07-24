Один человек погиб при столкновении «Опеля» и дерева в Самаре

Авария произошла ночью с воскресенья на понедельник Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь с воскресенья на понедельник, 24 июля 2023 года, в Самаре произошло смертельное ДТП. В результате столкновения иномарки и дерева погибла женщина. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, трагедия произошла в 2 часа ночи в районе дома №412 на проспекте Карла Маркса. 41-летний водитель «Опель Астра» не справился с управлением, вылетел на обочину и въехал в дерево. В результате ДТП пострадали двое человек, один погиб.

– На месте происшествия скончалась женщина-пассажир иномарки. Еще два участника ДТП доставлены в больницу, – информируют в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства и причины произошедшего.

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