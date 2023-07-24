Более 20 команд выступят в рамках фестиваля «Кошкин Джаз» на набережной Самары

А хедлайнеры фестиваля будут выступать в новом концертном зале «Универ Студии». Фото: пресс-служба фестиваля

С 28 по 30 июля в Самаре пройдет большой антистресс-фестиваль «Кошкин Джаз». Он состоится одновременно еще в Пензе и Ульяновске. Уже появилось расписание открытой площадки. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Так, на Маяковском спуске самарской набережной на сцену выйдут более 20 джазовых команд из Самары, Тольятти, Пензы. В пятницу, 28 июля, с 14:00 до 18:00 пройдет финал летнего джазового лагеря Moving Club Fest.

А 29 июля можно будет послушать Дуэт Моника. Музыкальный центр притяжения, BossaNostra, Jazz coals, No Ember, Nekrasov band, Дуэт Екатерины Нестеровой и Юлии Землянской, Jazz Steamers, Притон Платона.

Завершится фестиваль 30 июля Pizza Plums, Samba De Togliatti, Carioca, KontrabuzzZ, Командой А, Трио Black Coffee Jazz. Вход будет бесплатный, поэтому послушать джаз на набережной смогут все желающие.

Напомним, хедлайнеры фестиваля будут выступать в новом концертном зале «Универ Студии», расположенной на улице Молодогвардейской, 151. Так, 28 июля на сцену выйдут Dizzy Dutch Duck из Санкт-Петербурга и Олег Аккуратов – «русский Рэй Чарльз», 29 июля – квартет Анны Бутурлиной, а также New Blood Big Band п/у Сергея Долженкова и Алина Енгибарян.

В последний день фестиваля, 30 июля, для зрителей выступит Антон Давидянц/Opensound Orchestra и квартет Евгения Побожего. Каждый желающий может купить билет на сайте.

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