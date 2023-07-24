В Самаре ожидается «Пластилиновый дождь»

Участником уличного спектакля может стать каждый зритель. Предоставлено "Комсомолке"

Завершен прием заявок на IX Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Ежегодное событие стало одной из ярких визитных карточек Самары. С 2011 по 2019 год мало кто ни разу не побывал в Струковском, чтобы увидеть уличные спектакли, танцевальные перфомансы, насладиться творчеством художников и музыкантов.

В этом году заявки принимались от артистов разных жанров и направлений со всей страны: из ста отобрано около 50 коллективов, среди которых как признанные мэтры, так и новые имена.

Информация о хедлайнерах и участниках появится здесь, группа организатора фестиваля - независимого уличного театра «Пластилиновый дождь».

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Информационный партнер - медиахолдинг «Комсомольская правда».