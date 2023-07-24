Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 6:09

В Самаре ожидается «Пластилиновый дождь»

Фестиваль уличного искусства пройдет 5-6 августа в Струковском саду
Анна ФЕДОРОВА
Участником уличного спектакля может стать каждый зритель. Предоставлено "Комсомолке"

Участником уличного спектакля может стать каждый зритель. Предоставлено "Комсомолке"

Завершен прием заявок на IX Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Ежегодное событие стало одной из ярких визитных карточек Самары. С 2011 по 2019 год мало кто ни разу не побывал в Струковском, чтобы увидеть уличные спектакли, танцевальные перфомансы, насладиться творчеством художников и музыкантов.

В этом году заявки принимались от артистов разных жанров и направлений со всей страны: из ста отобрано около 50 коллективов, среди которых как признанные мэтры, так и новые имена.

Информация о хедлайнерах и участниках появится здесь, группа организатора фестиваля - независимого уличного театра «Пластилиновый дождь».

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Информационный партнер - медиахолдинг «Комсомольская правда».